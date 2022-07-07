Kütahya'da hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllendirildi

Kütahya'da “Zaferin Birinci Asrı” konulu hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında öğrencilerde vatan ve millet sevgisini, birlik ve beraberlik duygusunu artırmak, yaşadığı toprakların onlara hangi zor şartlarda bırakıldığını hissettirmek, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla "Zaferin Birinci Asrı" konulu hikaye yazma yarışması düzenlendi. Ali Güral Lisesinin koordine ettiği ve il genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millİ Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Müdürlüğün Maarif Salonu'nda verildi.

Öğrencilere belge ve ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesinin önemini vurgulayarak, bu çeşit yarışmaların öğrencilerin bu becerilerinin gelişmesine bir vesile olduğunu ifade etti. Yarışmanın hazırlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Müdür Başyiğit, öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.