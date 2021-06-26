Kütahya'da hırsızlık olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya Merkez ilçe Büyüksaka köyü yakınındaki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemelerin Fuat Pasa Mahallesi Şair Şeyhi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirleyen ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Hurdacıda yapılan aramalarda, çalıntı olarak aranan 4 taşlama makinesi, şarjlı matkap, 5 delici ve kırıcı makine, 2 somun sıkma makinesi ile 440 metre haberleşme kablosu ele geçirildi. Zanlılar çaldıkları 550 metre elektrik kablosu ile dizüstü bilgisayarı ise tanımadıkları birine sattıklarını beyan etti. Gözaltına alınan hırsızlık zanlıları A.E., B.G. ve T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.