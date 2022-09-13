Kütahya'da hırsızlık yapan iki kişi Isparta'da yakalandı

Kütahya'da bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan iki kişi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya TOKİ Akkent Mahallesindeki iş yerinde meydana gelen yaklaşık 150 bin TL civarında faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan saha çalışmaları ve incelenen yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüleri sonucunda olayı S.A. (40) ve Z.A. (45) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıslar Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.