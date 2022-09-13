İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da hırsızlık yapan iki kişi Isparta'da yakalandı

Kütahya’da bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan iki kişi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan iki kişi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya TOKİ Akkent Mahallesindeki iş yerinde meydana gelen yaklaşık 150 bin TL civarında faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan saha çalışmaları ve incelenen yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüleri sonucunda olayı S.A. (40) ve Z.A. (45) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.


Şüpheli şahıslar Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.