Kütahya'da hububat hastalık ve zararlılarla mücadele

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri,1 Milyon 398 bin 416 dekar buğday, 407 bin 154 dekar arpa, 29 bin 736 dekar çavdar, 92 bin 863 da yulaf ve 25 bin 875 dekar alanda tritikale ekimi yapılan Kütahya'nın Ege Bölgesinde hububat ekiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek,” Hububatların hayatımızdaki önemi göz önüne alındığında; uygun tohumluk kullanılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek verimin arttırılmasında önemli rol almaktadır. Ülkemizde ürün verimini sınırlayan sürme, pas, rastık, septorya, kök ve kökboğazı çürüklüğü gibi hastalıklar yanında önemli zararlılar da mevcuttur. Bu zararlılardan en önemlileri; süne, kımıl, bambul ve ekin kambur böceğidir. Hastalık ve zararlılarda uygulanan kültürel tedbirlerde en önemlisi; tohum ilaçlamasının yapılması, hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanılması, sık ekimin olmaması, yabancı ot kontrolünün uygun zamanda ve uygun sıcaklıklarda yapılması, ekim münavebesinin uygulanması ve toprak analizi yapılarak aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerin kimyasal mücadelede; Bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerini hava koşullarını sık sık kontrol ederek doğru zamanda ve uygun alet ve ekipman kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Çiftçilerimize söz konusu hastalık ve zararlılara karşı mücadele yöntemleri hakkında gerek sahada gerekse çiftçi toplantılarında teknik personellerimiz tarafından bilgilendirme yapılmıştır” dediler.