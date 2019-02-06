Kütahya'da hükümlü ve tutuklulardan sergi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Serginin açılış kurdelesi Vali Ömer Toraman ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman, cezaevlerindeki atölyelerin hükümlü ve tutukluları meslek sahibi yaparak hayata kazandırdığını söyledi.

Mahkumların vaktini değerlendirmede ve meslek sahibi olmalarında atölyelerin önemine değinen Vali Toraman, “Başta çini olmak üzere ayakkabı, deri atölyesi, konfeksiyon atölyesi ile çok nitelikli imalatlar yapıyorlar. Orada hem meslek öğrendikleri için mutlu oluyorlar hem zamanlarını değerlendiriyorlar hem de bir miktar kazanç elde ediyorlar. O açıdan oldukça faydalı. Cezalandırma yanında aslında hükümlü kardeşlerimizin tekrar topluma kazandırılması, topluma entegre olmaları önem taşıyor. İş yurtları da bu amaca hizmet ediyor” diye konuştu.

Açılış sonrası hükümlü ve tutukluların yaptığı çini, ayakkabı ve konfeksiyon gibi ürünleri inceleyen Vali Ömer Toraman, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp'ten bilgiler aldı.