Kütahya'da Hüsn-i Hat Kursu

Kütahya'da, Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından düzenlenen Hüsn-i Hat dersleri başladı.

Yazma Eserler Müdürlüğü'nde Hattat Mahmut Şahin'in verdiği derslere 60 hat sanatı gönüllüsü katılıyor.

Kütahya'da Hüsn-i Hat kursunun 11. defa düzenlediklerini dile getiren Mahmut Şahin, "Kurslarımız benim gözetiminde başladı. Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da kurslarımız devam ediyor. Kütahya'da bu yıl 11. defa düzenliyoruz. Hedefimiz, inşallah 2023" diye konuştu.

Geleneksel El Sanatları ve Kültür Derneği (VAV-DER) Başkanı Ömer Özgül, "Hattat Mahmut Şahin önderliğinde derslerimiz başladı. Katılım yoğun. 50 kursiyerimiz ve 10 da yetişmiş arkadaşım var. 8 ay sürecek olan kursumuz bu sene de verimli bir şekilde devam edecek. Hüsn-i Hat sanatı gönül veren, öğrenmek isteyen herkesi kursumuza bekleriz" dedi.

Özgül, Hüsn-i Hat ile ilgili şu bilgileri verdi: "İslâm yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasına denilir. İslâm yazılarını, estetik ölçüler ve endişeler içerisinde yazana da 'hattat' ünvanı verilmektedir. Zaten hüsn-i hattın kelime mânası, ölçüleri içerisinde yazılmış güzel yazı demektir."

Özgül, sezon sonu bir sergi açarak, eserleri sanatseverlerin ilgisine sunacaklarını sözlerine ekledi.