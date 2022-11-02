Kütahya'da huzurlu sokaklar uygulaması

Kütahya'da 13 bölgede, 70 ekip ve 120 personelin katılımıyla, polis sorumluluk bölgesinde huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, polis sorumluluğundaki 13 bölgede,70 ekip ve 120 personelin katılımıyla, 70 noktada yapılan uygulamada, 65 işyeri, 20 metruk bina, 47 park ve bahçe, 41 okul ve çevresi olmak üzere 2 bin 764 şahsın sorgulandığı belirtildi.

Açıklamada,” İl Merkezinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olmak suçundan aranan 1, kayıp şahıs olarak aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalanmış, bir aracın yapılan kontrolünde 200 paket (4 bin adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Simav İlçesinde bir işyerinde yapılan kontrolde ise 680 paket (13 bin 600 adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara bulunarak muhafaza altına alındı. İşyerine 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılmıştır. Trafik yönünden 953 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 5 araç men edilmiş, kusurlu görülen 169 araca para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.