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K?tahya'da Hz. Mevlana'y? anma program?

T?rk ve ?slam d?nyas?n?n en b?y?k mutasavv?flar?ndan Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefat?n?n 746.

y?l?nda K?tahya'da an?ld?.


K?tahya Belediyesi ile K?tahya Mevlana Ara?t?rmalar? K?lt?r Sanat Derne?i (K?MAKSAD) taraf?ndan d?zenlenen ?Vuslat?n?n 746. Y?l?nda Hz. Mevlana'y? Anma Program?? Hezar Dinari K?lt?r Merkezinde ger?ekle?tirildi.


Anma program?na; K?tahya Valisi ?mer Toraman ile e?i Ne?e Toraman, Belediye Ba?kan Vekili Salih ?zden, DP? Rekt?r? Prof. Dr. Kaz?m Uysal, K?MAKSAD Ba?kan? R?za Tekin U?urel, STK temsilcileri, baz? daire m?d?rleri ile ?ok say?da vatanda? kat?ld?.


Programa konu?mac? olarak Bursa Uluda? ?niversitesi ?lahiyat Fak?ltesi emekli ??retim ?yesi Prof. Dr. Mustafa Kara kat?ld?. Kara, Hz. Mevlana Bize Ne Anlat?yor?? konulu sohbetinde Hz. Mevlana'n?n hayat felsefesi hakk?nda bilgiler verdi.


Kara, ?B?y?kleri anmak de?il anlamak bize bir ?eyler kazand?r?r? dedi.

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