Kütahya'da IAAF Çocuk Atletizm kursu

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Atakent Ortaokulunda Usta Öğretici Serkan Altun nezaretinde hafta içi 3 gün 15.30-17.30 saatleri arasında ve hafta sonu 10.40-12.50 saatleri arasında olmak üzere açılan toplam IAAF Çocuk Atletizmi kurslarında genç sporcuların atletizmde koordinasyon, atlama atış ve teknikleri, bayrak koşuları, engel atlama teknikleri, sürat koşuları, yarışma ve spor organizasyonları olmak üzere 8 modülde eğitim gördüklerini ifade etti.

Ezen, “Modüllerin öğretiminde çeşitli eğitsel oyunlarla desteklenen kurslar 320 saat sürecek” dedi. (EFE)