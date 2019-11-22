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Kütahya'da idarecilere ‘Veri Madenciliği' eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi Etkinlikleri kapsamında idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi Etkinlikleri kapsamında idarecilere ‘Veri Madenciliği' eğitimi verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Demir tarafından verilen "Veri Madenciliği" konulu eğitime İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven katıldı.


İsmail Güven yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin Veri Madenciliği konusundaki çalışmalarına değindi. Şube Müdürü Güven, Veri Madenciliği konusundaki ARGE birimi ile yaptığı ortak çalışmalarından ve Kütahya Eğitim Yöneticisi etkinlikleri kapsamında idarecilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde sunum yapmalarından dolayı Metin Demir'e teşekkür etti.

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