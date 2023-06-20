Kütahya'da iğne oyası kursiyerlerinin yıl sonu sergisi göz kamaştırdı. Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Mehmet Çini ve Perli ilkokullarında açılan iğne oyası kursları ilgi gördü.

Usta öğretici Suna Akar Ağır, kurs sayesinde onlarca kadının el işi becerilerini geliştirmenin yanı sıra, ileride ev ekonomilerine katkıda bulunacak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Ağır, kursta 8 ay boyunca havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç dantelleri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası modellerinin öğretildiğini ifade etti.

Suna Akar Ağır, "Açmış olduğumuz kursa bayanlarımız yoğun ilgi gösterdi. Kursumuz haftada üç gün olarak ve günlük 6 ders saati devam etti. İğne oyası tek tek ipekten yapılan düğümlerin bir araya gelmesidir. Hedefimiz, büyüklerimizin ellerinde kalan değerli oyaları günümüze tekrar aktarmaktı, bunu büyük ölçüde başardık. Yıl sonu sergimizin de yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu etti" diye konuştu

Ağır, 32 kursiyer kadının unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılmasına da katkı sağladığını sözlerine ekledi.