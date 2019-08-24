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Kütahya'da iki ayrı orman yangını çıktı

Kütahya’nın Gediz ve Emet ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktığı bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ve Emet ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktığı bildirildi.


Gediz'in Saruhanlar köyü Akdağ mevkii ile Emet'in Hisarcık ilçesi sınırındaki Katran dağı bölgesindeki karaçam ormanlarında henüz bilinmeyer bir sebeple çıkan yangına müdahale sürüyor. Olay bölgelerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arasöz sevk edilirken, söndürme çalışmalarına katılmak üzere her iki bölgeye de yangın söndürme helkelerinin gelmesinin beklendiği belirtildi.

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