İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da iki katlı ahşap evde yangın

Kütahya’daki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'daki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde Şefik Temizyürek'in oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa süre içerisinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.


İki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla alakalı soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.