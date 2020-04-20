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Kütahya'da iki mahalle karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Gölcük ve Yenikent mahalleleri, 6 kişide Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.


İki mahalleye giriş-çıkışlar kapatılırken, pozitif vakaların 300 dolayında kişi ile teması olduğu tespit edildi.


Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Gediz ilçesi Yenikent beldesine bağlı Yenikent ve Gölcük mahallerinde şu ana kadar 6 pozitif vaka, 4 klinik bulguları Covid-19 ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaşımız bulunması nedeniyle bugünden itibaren Yenikent ve Gölcük mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde halen 2 köyde karantina uygulaması devam etmektedir” denildi.

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