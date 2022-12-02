İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil, Yoncalı Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, isimi belirtilmeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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