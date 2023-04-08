Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil yoldan çıkarak, güzergahtaki araziye devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak teravi altına alındı.