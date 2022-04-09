İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da iki şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında, A.D. (21) ve C.N.(24) isimli şahısların yapılan üst aramasında, 1,32 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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