Kütahya'da iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından H. F. ve E. Ç. şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir yolu polis uygulama noktasında kaçmaya çalıştığı esnada durduruldu.

Aracın içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı