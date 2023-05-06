Kütahya'da ikinci dönem yardımcı kaynak kitaplar dağıtılmaya devam ediliyor

Kütahya'da 8. Sınıfta okuyan 6 bin 400 öğrenciye ve 31 bin 200 ortaöğretim öğrencisine ulaştırılmak üzere gönderilen 164 bin 909 kitap dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda eğitim gören 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere 3 çeşit kitap, ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 9.10.11 ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilere TYT Hazırlık, AYT Hazırlık, YDT Hazırlık, Deneme Sınavları ve Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri, YKS Yeterlilik Testleri adlarında toplam 36 çeşit kitap okullarda dağıtılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehitler Ortaokulunda yardımcı kaynak kitapların dağıtılması çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrencilere kitaplarını dağıtan Müdür Hasan Başyiğit, devletin bu imkanı sağlamasının önemine değinerek öğrencilerin de bu imkanı değerlendirmelerini, kitaplardaki soruları anlayarak çözmelerini tavsiye etti.