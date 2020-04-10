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Kütahya'da İl Mili Eğitim ve İl Özel İdaresi eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'da İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.


Mili Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan toplantıda eğitim yatırımlarının mevcut durumu, bina bakım ve onarımı konuları görüşüldü. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürü Nermin Şerabatır, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve Müdürlüğün İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesinden Faruk Özkutlu katıldı.

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