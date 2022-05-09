İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da ilaçlama sezonu başladı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlama çalışmaları başladı.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Özellikle hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı mahallelerimizde bulunan gübrelikler karasineklere karşı ilaçlanmaya başlamıştır. Ekiplerimiz ilaçlama çalışmaları ile birlikte mahalle sakinlerini de bilgilendirdi. İlaçlama çalışmaları sezon boyunca hız kesmeden devam edecektir" denildi.

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