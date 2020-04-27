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Kütahya'da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı bölgelerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.


Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şehirde yaşayabilmesi için faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında oluşması muhtemel sıkıntıları engellemek adına durgun sularda yapılan larva mücadelesi ile sivrisinek üremesinin önüne geçmeyi hedefliyor.


Ekiplerin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ise çöp konteynerleri ve kamusal alanlar dezenfekte ediliyor.

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