Kütahya'da İlçe Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Ağca Okur, Mustafa Topuz, Rıdvan Acar ve merkez ilçede bulunan eğitim kurumlarının müdürleriyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek gündem maddelerini okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, okul, kurumların bakım onarım işlerinin tamamlanması ve eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, ortaöğretime geçiş ve yerleştirme işlemlerinin değerlendirilmesi, Bakanlığımız tarafından gönderilen yardımcı kaynak kitapların ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenleri için hazırlanmış olan https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresindeki içeriklerin kullanılması, Bakanlığımızın temel eğitim düzeyindeki hedefleri ile okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının değerlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi, hedefler ve karşılaşılan sorunlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının kontrolü ve denetlenmesi, okul kütüphanelerinin yeni kitaplar ile zenginleştirilmesi ve öğrenciler tarafından etkin kullanılmasının sağlanması, eğitim kurumu, ilçe ve il düzeyinde yapılacak olan sınıf alan zümre toplantıları, okullarda öğretim yılı boyunca uygulanacak sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile geziler, okul ve kurumlarımızda yürütülecek proje çalışmaları, belirli günler ve haftalar ile milli bayram kutlamaları, okul/kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde alınacak tedbirler gibi gündem maddeleri görüşüldü” ifadelerine yer verildi.