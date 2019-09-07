Kütahya'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Kütahya'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sene başı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Maarif Müfettişleri Koordinatörü, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilçeler bazında hazırlık ve planlamasının yapıldığı toplantıda, ilçelerde eğitim öğretim konusunda yapılan çalışmalar ve son durum görüşüldü. İlçelerimizin yeni eğitim öğretim sürecine hazır olduğu görüldü. İl Müdürü Hasan Başyiğit toplantıda yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti.(EFE-)