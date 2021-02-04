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Kütahya'da İlçe Millî Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı

Kütahya’da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Başkanlığında İlçe Millî Eğitim Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Başkanlığında İlçe Millî Eğitim Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan toplantıya, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur, Mustafa Topuz ve Zoom üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.


Toplantıda İlçe Milli Müdürleri ilçelerindeki eğitim öğretim hakkında, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bilgiler verdi.


Müdür Başyiğit, köy okullarının tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak, 1 Mart Pazartesi günü ise ilkokulların tüm sınıf düzeylerinde açılacağını belirtti.


Başyiğit, “Eğitimler seyreltilmiş şekilde ve haftada 2 gün olacak şekilde devam edecektir. Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının Mart ayı içerisinde yüz yüze gerçekleştirilecek, öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak” dedi.

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