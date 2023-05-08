Kütahya'da ilk 4 ayda geçen yıla oranla hırsızlık olayları azaldı

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlimiz genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 yılı ilk 4 ayının geçtiğimiz yılla karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 59.8, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 3.4, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 20, oto hırsızlığı olayları yüzde 16.7 ve yağma olaylarında yüzde 23.1 azalma sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda; 67 ruhsatsız tabanca, 31 ruhsatsız tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 658 mermi-fişek ile 381 delici-kesici alet ele geçirilmiştir” denildi.

“Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalar aralıksız devam edecek”

Vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız olarak çalışmaların devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada,” Evden ayrılırken camlarınızı kapatmayı, kapılarınızı anahtarla kilitlemeyi, kamera ve alarm sistemlerinden yararlanmayı, apartman girişlerinde kim olduğunu bilmediğiniz kişilere kapıyı açmamayı alışkanlık haline getirmek, işyerlerinden kısa süreliğine de olsa ayrıldığınızda kapılarınızı kilitlemek, alarm ve kamera taktırmak, işyeri içerisindeki kameraları çalışanların göreceği yerde bulundurarak takip etmek, işyeri bahçelerinde açıkta metal hurda, kablo bırakmamak, motosiklet ve araçlarınızı kilitlemeden veya anahtarı üzerindeyken bırakmamak suretiyle basit önlemlerle korunabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.