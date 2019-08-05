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Kütahya'da ilk kez beton asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehirde ilk kez uygulanan beton asfalt çalışmasına devam ediyor.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, yol çalışmaları doğrultusunda kentte bir ilke imza atarak, Akkent Mahallesi'nde beton asfalt uygulamasını sürdürüyor.


Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Beton asfalt uygulaması asfalt yol uygulaması ile kıyaslandığında maliyet açısından yüzde 40 daha uygun ve hizmet ömrü yaklaşık 20 yıla kadar uzuyor. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi daha düşük maliyetler ile daha yüksek kalitede yol yapımını hedefliyoruz. 400 metre boyunda, 10 m genişliğinde, 15 santimetre kalınlığında ve yaklaşık 600 m3'lük 0 swamp beton uygulaması ile daha uzun ömürlü yol yapımı amaçlanmaktadır" diye konuştu.

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