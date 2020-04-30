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Kütahya'da ilkbahar güzelliği

Tarih, kültür ve sanat şehri Kütahya, çiçek açan meyve ağaçlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.


Saray Mahallesi'nde bulunan alanda vişne, kiraz, erik ve erguvanların çiçek açması, bölgeyi adeta güzellik bahçesine çevirdi.


Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte, kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.


Rengarenk görüntüye hayran kaldığını anlatan Cengiz Aslan, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Baharın gelişini, doğanın güzelliğini burada doyasıya görebiliyorsunuz" diye konuştu.

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