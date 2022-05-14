Kütahya'da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini öğretmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile Müdürlüğümüz Diş Hekimi Dt. Suna Kurt tarafından Kütahya Merkez Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu ile Şeker İlkokulu'nda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim düzenlenmiş olup, ağız diş sağlığı ve genel sağlık ilişkisi, oral hijyen, beslenme ve çürük konularında toplamda 673 öğrenciye planlama dahilinde eğitim verilmiştir” denildi.