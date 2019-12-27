Kütahya'da İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kütahya'da Genç Nida Hafızlık Yarışması, Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Sada Kur'an-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arası

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Genç Nida Hafızlık Yarışması, Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kız öğrenciler kategorisinde Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Ayfer Uygun'un başkanlığını yaptığı Seçici Kurulda Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Merve Atabay, Aslanapa Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Zeynep Ertuğrul, Altıntaş Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Merve Gül ile Kütahya Kız Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Meral Özkanat görev yaptı.

Erkek öğrenciler kategorisinde ise, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca'nın başkanlığını yaptığı Seçici Kurulda Kütahya Merkez Vaizi Yahya Özen, Akşemsettin Kız Anadolu İmam İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Şerafettin Yaman, Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Ahmet Muhammed Altun ile Ulucamii İmam-Hatibi Mehmet Ali Sarı görev yaptı.

5 farklı kategorideki yarışmalara 15 kız 24 erkek toplam 39 öğrenci katıldı. Yarışmalar sonunda Genç Nida Hafızlık Yarışmasında Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nesibe Karaman birinci, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şeyma Kalender ikinci ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Akıncı üçüncü oldu.

Genç Nida Kur'an-ı Kerîm'i Güzel Okuma yarışmasında Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yağmur Alak birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Akkuş ikinci ve Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Betül Türkan üçüncü oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Uysal birinci, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Kaylı ikinci ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selim Erten üçüncü oldu.

Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahim Karazeybek birinci, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Numan Birsen ikinci, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Eren Gamsız üçüncü oldu.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tevfik Enes Küle birinci, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Türkdönmez ikinci ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Saygın üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini Vali Ömer Toraman verirken, ikinci olanlar ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, üçüncü olanlar da ödüllerini İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar verdi.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması birincisi olan öğrenci 22 Mart 2020 tarihinde Muğla'da yapılacak bölge yarışmasında; Genç Sada Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması birincisi olan öğrenci 14 Mart 2020 tarihinde Uşak'ta yapılacak bölge yarışmasında; Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması birincisi olan öğrenci 21 Mart 2020 tarihinde Kütahya'da yapılacak bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.