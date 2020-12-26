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Kütahya'da İnsansız Hava Araçları Kullanım Kursu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İHA kullanım kursu düzenlendiği bildirildi.


Yakın gelecekte İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da yoğun bir şekilde kullanılacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” Bu yeni teknolojik uygulamalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazır olmak amacıyla 30 arkadaşımıza İHA kullanım kursu düzenledik. Projemize destek veren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Bağımsız gelecek istiyorsak bunun yolu Tarım ve Hayvancılıktan geçer. Yeniliklere ve desteklere devam inşallah” dedi.

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