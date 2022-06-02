İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce 2022 yılı Haziran ayı Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ” İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliği gereği düzenlenen "2022 yılı Haziran ayı Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" toplantısı Destek Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahid Kaya başkanlığında, kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli düzenlemeler, talepler ve görüşler değerlendirilerek bu doğrultuda yapılması gereken hususlar kararlaştırıldı” denildi.

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