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Kütahya'da iş yerinde 7 bin 40 adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya’da bir işyerinde yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 7 bin 40 adet makaron ele geçirildi.

Kütahya'da bir işyerinde yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 7 bin 40 adet makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerinde yaptığı aramada, 7 bin 40 adet içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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