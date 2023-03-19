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Kütahya'da işçi servisi ile münibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya’da işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 43 S 0205 plakalı işçi servisiyle, A.K. idaresindeki 43 NV 285 plakalı minibüs çarpıştı.


Kazada, işçi servisi sevisindeki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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