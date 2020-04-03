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Kütahya'da işlek alanlarda kalabalık oluşumuna izin verilmeyecek

Kütahya ’da Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında, işlek alanlarda kalabalık oluşumuna izin verilmeyeceği bildirildi.

Kütahya 'da Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında, işlek alanlarda kalabalık oluşumuna izin verilmeyeceği bildirildi.


Vali Ömer Toraman Başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işlek caddelerde kalabalık oluşumuna izin verilmiyor.


İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun son toplantısında alınan kararda, vatandaşların gün içinde temel gereksinimleri dışında çeşitli sebeplerle yoğun olarak bulunduğu alanlarda oluşabilecek kümelenmeler emniyet güçlerinin yönlendirmeleri ile kontrollü geçişlerin sağlanacağı belirtildi.


Kurul toplantısında alınan kararda, "Halkın yoğun olarak bulunabileceği Cumhuriyet, İstasyon ve Eskişehir Yolu caddeleri, Saman Pazarı, Ulu ve Yeşil Cami ile yeni belediye hizmet binası civarı gibi yerlerde kalabalık oluşumu ve kümelenmelerin Covit-19 bulaştırma riski artıracağından bu alanlarla ilgili ek önlemler alınacak. Bu kapsamda emniyet güçleri tarafından belirlenecek bölgelerde kontrollü geçiş sağlanması, konuyla ilgili düzenlenmenin yapılması ve vatandaşların konuyla ilgili uyarılacak. Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmamasının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi, karara uymayanlar hakkında gerekli idari veya adli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.


Kurul kararının ardından kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi girişinde oluşturulan bariyerlerle polis geçişleri kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı.

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