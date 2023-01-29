Kütahya'da İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Gültepe parkları halkın hizmetine sunuldu

Parkların açılış töreninde konuşan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, ?Her iki mahallemize kazandırdığımız bu iki parkımızın açılışı için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Süleyman Canan abimiz zamanında 2000 yılında açılmış bir park burası. Değerli büyüğümüz İsmail Hakkı Uzunçarşılı?nın adının verildiği bu parkımızı nasip oldu, yeniledik ve bugün de açıyoruz. Bu hizmetlerin kalıcı olması, mahalle sakinlerimizin o mahalleye yapılan hizmetlere sahip çıkması ile mümkün. İki muhtarımızı da ayırmadık. Ben göreve geldiğimde bu iki güzide mahallemizin muhtarları küçük bir odada birlikte çalışıyorlardı. Daha sonra onlara birer oda olacak şekilde bir oda daha tahsis ettik. İkisini de ayırmayalım ve açılışı aynı güne denk getirelim dedik. Hayırlı olsun. Katılımızınız için sizlere teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı.

Gültepe Mahallesi Muhtarı Celal Batmaz ve Okmeydanı Mahallesi Muhtarı Halil Kandemir, yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık?a teşekkürlerini ileterek, parkların şehre hayırlı olmasını temennisinde bulundular.