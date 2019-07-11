Kütahya'da istihdama dev destek

Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimine büyük katkı sağlayan Çelikler Enerji, Kütahya ve bölgesindeki işletmelerine 500 kişiye iş imkânı sağlayarak istihdama büyük katkı sağladı.

Firma, Kütahya ve bölgesinde ki işletmelere Türkiye İş Kurumu aracılığı ile İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 500 kişilik bir alım gerçekleştirdi. Halen 5 bin üzerinde çalışan sayısı bulunan Çelikler Enerji Kütahya'da istihdama büyük katkı sağlamış oldu. Seyitömer Termik Santrali önünde programa katılan çalışanlar ile bir araya gelerek yeni işlerinde başarılar dileyen Kütahya İşkur İl Müdürü Kamil Uçan, açıklamasında, Çelikler Holdinge gerçekleştirmiş oldukları istihdam dolayı teşekkür etti. Uçan, “İlimizde faaliyet gösteren Çelikler firması ile istihdama çok büyük katkı sağlama noktasında 500 kişilik ‘İşbaşı Eğitim Programı' gerçekleştirirdik. Bu sayı her geçen gün biraz daha artarak ilimize ciddi bir şekilde istihdam kaynağı olarak devam ettirilecek. İşbaşı eğitim programı dediğimiz işe ön hazırlık. Bu dönemde katılımcılar meslek yeterliliklerini geliştirerek işletmedeki faaliyetlerini gerçekleştirecekler. İşbaşı eğitim programında biz kursiyerlerimize 77,7 liralık bir cep harçlığı vereceğiz bu rakamda asgari ücrete denk geliyor. Bu programlar sonrasına da işverene program süresi kadarda zorunlu istihdam taahhüttü alıyoruz. Yani 500 kişilik bir programın en az yüzde 50'si yani 250 kişinin istihdam edilecektir. Bizler firma yetkilileri ile görüştüğümüzde amaçlarının 500 kişilik program katılımcılarının tamamını istihdam edeceklerini söylediler. Bu da bizim ve ilimiz adına istihdam açısından fevkalade bir rakam. Bu istihdamlarından dolayı ben Çelikler şirketine teşekkür ediyorum” dedi.

Kütahya bölgesinde geniş bir alanda faaliyetlerine devam ettiklerini ve 5 bin civarında istihdam sağladıklarından bahseden Çelikler Holding Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş, “ 8Temmuz programında başlatmış olduğumuz program 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu arada katılımcılara bildikleri öğrendikleri meslekleri daha ileriye götürmek akabinde de kendilerine burada iş imkânı vermek ile ilgili olarak bir amacımız var. Biz Çelikler Elektrik üretim anonim şirketi olarak bölgemize 2013 yılında geldik. Madencilik ve enerji alanlarında faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Kütahya'da Seyitömer Linyit işletme sahasında ve termik sahasında, Tunçbilek termik santralinde, Orhaneli santralinde ve Bursa linyitlerinde faaliyetlerimiz devam ediyor, yani tüm bölgede 5 bin civarında istihdamımız var. Biz amaç ile her yıl iş gücü ihtiyacımız devam ediyor. Zaten gerek üretim, gerekse de iş gücü hem bölgemizin hem de ülkemizin büyük ihtiyacı bizlerde buna katkıda bulunacak. Başlamış olan bu programın katılımcılar için başarılı geçmesini ve devamında da uzun yıllar çalışmalarını diliyorum.” diye konuştu.

Çalışanlar ise iş imkânı sağlayan Çelikler Holdinge ve İşkur'a teşekkür ederek istihdamdan sonra çeliklerden aldıkları söz karşılığında devam edecekleri için de mutlu olduklarını söylediler.