Kütahya'da İstiklal Marşı'nı ezberden okuma yarışması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle "İstiklal Marşı'nın On Kıtasını Ezberden Okuma” yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilen anaokulu ve ilkokul düzeyinde 21 öğrencinin katıldığı yarışmada minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirdiler. Öğrenciler, jüri karşısında, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının tamamını ezberden okuduktan sonra jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlenerek ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Şube Müdürü Rıdvan Acar, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap ve kalem hediye edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmaya olan ilgiden dolayı öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Tüm öğrencilerin İstiklal Marşı'nı büyük bir coşku ve heyecanla, ayrıca ezberden okuduklarını belirten Başyiğit, gönüllerde her öğrencinin birinci olduğunu dile getirdi.