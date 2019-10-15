İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da İYEP kapsamında öğrenci belirleme testleri uygulandı

Kütahya il genelinde ölçme belirleme araçlarının 3.

sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandığı bildirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) doğrultusunda, Bakanlığın belirlediği takvime göre, 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Ölçme ve Değerlendirme Aracı (ÖBA) uygulaması talimatı verildiğini belirttiler.


İl genelinde ölçme belirleme araçları, 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit uygulamayı yerinde incelemek amacıyla Kızılcaören İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.



“İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)”



3. sınıfa geldiği halde okuma, yazma ve 4 işlem becerisi kazanamamış öğrenciler tespit edilerek İYEP programına dahil edilecek. Bu program ilgili öğrencilere Nisan ayı sonuna kadar uygulanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.