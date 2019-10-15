Kütahya'da ‘İyilik olsun' kısa film yarışması ödül töreni

Kütahya'da “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsamında iyilikte yarışan sınıflar "İyilik Olsun" Kısa Film Yarışması ödül töreninde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı ( İHH) işbirliği ile yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesinin 7. yıl açılış töreni ve 6. yılı dolayısı ile gerçekleştirilen "İyilik Olsun" kısa film yarışmasının ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törende " Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi ile ilgili Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ve İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Başkanı Reşat Başer bilgi verdiler. İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, proje ile ilgili okullarda yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, eğitim camiasının projeye verdikleri desteklerden bahsetti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen "İyilik Olsun" kısa film yarışmasında dereceye giren filmler ödüllendirildi.