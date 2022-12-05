İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kütahya’da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şahıs polis tarafından yakalandı.

Kütahya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sazak mevkii civarında kaçak kazı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgede 2 metre derinliğinde ve çapında bir çukur açıldığını tespit etti. Olay yerinde bulunan A. A., H. Ş., M.K, A.S., I.Ç., B.Ç, M.Ş. ve I.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların kazıda kullandığı 1 adet balyoz, 2 adet kazma,1 adet kürek,1 adet manila, 3 adet murç, 3 adet keski,1 adet çekiç, 12 adet dübel ve 3 adet askı aparatı muhafaza altına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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