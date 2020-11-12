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Kütahya'da jandarmadan definecilere suçüstü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi, Pınarcık köyünde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs kazı yaptıkları esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, Pınarcık köyünde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs kazı yaptıkları esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Verilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece 21.50 sıralarında yapılan operasyonda Altıntaş ilçesi, Pınarcık köyünde bulunan ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.


Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin 2 metrelik kazı çukuru açtıkları tespit edildi. Olay yerinde şüphelilere ait 2 otomobil, 2 kürek, 2 balyoz, 1 demir levye, 1 keser, 2 keski, 2 kazma, 1 çekiç ve 1 adet aparatı ele geçirildi.


Olay ile ilgili 5 şüpheli ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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