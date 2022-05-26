Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde meydana gelen olaylarda, 1 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 62 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 325 paket kaçak sigara, 3 adet detektör ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.