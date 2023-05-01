Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, H.Y., O.K. ve A.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde, araçta ve ikametgahlarında yapılan aramada, 16 gram metamfetamin, 1 adet ekstazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet tabanca,13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.