Kütahya'da Judo Takımı kuruldu

branş olarak faaliyetlerine başlayan Judo Takımı'nı makamında ağırladı. Başkan Işık, “Kütahya'mızın gençlerine, Kütahya Belediyespor'un sporcusu olarak Türkiye'ye ve dünyaya yetiştirecek bir altyapıyla emek vereceğiz” dedi.

Kütahya Belediyespor, 16. branş olarak Judo Takımı kurdu. Yaklaşık 20 sporcuyla faaliyetlerine başlayan Judo Takımı, Antrenör İsmail Kevzer, Yardımcı Antrenör Büşra Kevzer, Türkiye Judo Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Hasan Hüseyin Erkan ve Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Genç sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyespor Kulübümüz altında 16. branşımızı ve bu branşın kıymetli evlatlarını sizlerle tanıştırmak için toplandık. 16. branş olarak judoyu açtık. Judoda da Kütahya'mızın gençlerine, Kütahya'nın değeri olarak, Kütahya Belediyespor'un sporcusu olarak Türkiye'ye ve dünyaya yetiştirecek bir altyapıyla emek vereceğiz. Şu ana kadar bu çocuklarımızın yetişmesinde emeği olan başta aileleri, onların çok kıymetli hocaları, antrenörleri ve temsilcileri aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, “Kütahya Belediyespor bünyemizde 16. branşımızı açtık. Diğer branşlar gibi takım sporları ve bireysel sporlar olmak üzere bu 16 branşımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel gençleri bizim bünyemize kazandırdıkları için hocalarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah sporcularımız da ilimize başarılar ve kupalar getirirler” dedi.

Judo Antrenörü İsmail Kevzer ise, “Belediye Başkanımız Alim Işık'ın nezaretinde judo branşını Kütahya Belediyemize kazandırdık. Yaklaşık olarak 20 sporcumuzla başlayacağız. Bundan sonra yurt içinde ve yurt dışında Kütahya Belediyemizin ne kadar etkin olduğunu hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.