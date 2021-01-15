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Kütahya'da kablo hırsızı foto kapan sayesinde yakalandı

Kütahya’da çaldığı kabloları yaktıktan sonra satmak için kabloları yaktığı alana almaya gelen şahıs olay yakınlarına kurulan foto kapan sayesinde yakayı ele verdi.

Kütahya'da çaldığı kabloları yaktıktan sonra satmak için kabloları yaktığı alana almaya gelen şahıs olay yakınlarına kurulan foto kapan sayesinde yakayı ele verdi.


Polis ekipleri Alayunt Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 6 direk arası yaklaşık 175 metre 9 bin TL değerindeki iletişim hattı kablosunun kesilerek yine aynı bölgede köprü altında yakıldığını tespit etti. Ekipler tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde olay mahalline yakın bir bölgede gözlem ve foto kapan kurulumu gerçekleştirildi. Aynı gün öğle saatlerinde çaldığı kabloları geri almaya gelen hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit suçlarından sabıkası bulunan İ. Ç (33 ) isimli şüpheli suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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