İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da kaçak 38 bin 400 boş, 11 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kütahya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak 38 bin 400 boş, 11 bin 600 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak 38 bin 400 boş, 11 bin 600 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Alipaşa Mahallesinde M. E. ve Ç. E. isimli şüpheliler ile Evliya Çelebi Mahallesinde N. E. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan aramada toplam, kaçak markasız ve bandrolsüz 38 bin 400 boş, 11 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi


Kaçak ürünlerle ilgili üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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