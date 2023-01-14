Kütahya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 4 ton nevi ve menşei tespit edilemeyen karışımlı akaryakıt, 2 bin 200 litre nevi belli olmayan petrol sıvı ürünü ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince karışımlı akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, il merkezinde suça konu faaliyetlerinin olduğu yönünde bilgiler edinilen N. Ş. ve M. K. isimli şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Adı geçen şüphelilerin kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen iki farklı olayda suç unsuru olarak, toplamda 2 bin 200 litre nevi belli olmayan petrol sıvı ürünü ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla M. K. ve N. Ş. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların suç unsuru faaliyetlerini gerçekleştirdikleri değerlendirilen il merkezindeki Civli Mahallesi'ndeki adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, tanklar içerisinde yaklaşık 4 ton nevi ve menşei tespit edilemeyen karışımlı akaryakıt, 1 adet sıvı naklinde kullanılan pompa ele geçirildi. Söz konusu adres ve çevresinde soruşturma konusu haricinde en derini yaklaşık 25 metre olan 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi. Kazı alanlarında ve şüpheli N. Ş. in ikametinde çok sayıda izinsiz kazıda kullanılan materyaller ile metal arama dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.