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Kütahya'da kaçak kazı operasyonu

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine Kumarı Mahallesi Bakırlı mevkiinde bulunan ormanlık arazide, kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede H.Ç. (48) ve N.N. (44) isimli şüphelileri kaza yaparken suçüstü yakaladı.


Ekiplerin olay yerinde şüphelilere ait otomobil ile 1 adet dedektör, 2 adet altın arama çubuğu, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet manivela, 3 adet keski aleti, 1 adet çekiç, 2 adet testere, 1 adet balta, 1 adet balyoz, 1 adet el feneri, 2 adet çapa, 6 adet halat, 2 adet sırt çantası, 1 adet tel, 1 adet metre ve 1 çift eldiven ele geçirdi. Şüpheliler H.Ç. ve N.N. gözaltına alındı.

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