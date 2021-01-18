İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da kaçak sigara operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerince bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu Merkez Servi Mahallesi'nde işletmeciliğini A.P. isimli şahsın yaptığı bir iş yerinde ve şahsın kullanmış olduğu aracında yapılan aramada, 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 12 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.


Şüpheli A.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.