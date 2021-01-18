Kütahya'da kaçak sigara operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerince bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu Merkez Servi Mahallesi'nde işletmeciliğini A.P. isimli şahsın yaptığı bir iş yerinde ve şahsın kullanmış olduğu aracında yapılan aramada, 4 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 12 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli A.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.